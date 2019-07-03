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Kamuda çalışma saatleri değişiyor esnek çalışma modeline geçiş

Kamuda çalışma saatleri değişiyor esnek çalışma modeline geçiş

Kamuda çalışma koşulları çalışanların ihtiyaç ve tercihlerine göre yeniden yapılandırılıyor. Esnek çalışma modeline geçilerek, çalışma saatleri esnetilecek. Kamu çalışanlarına da evde çalışma izni yolda.

Yeni Ekonomi Programı, kapsamında kamu personel rejiminde köklü değişikliklere gidiliyor. Kamuda çalışma koşulları da çalışanların ihtiyaç, tercihlerine göre yeniden yapılandırılıyor. Avrupa, Amerika ve OECD ülkelerinde kamu kurumlarında uygulanan esnek çalışma modeli Türkiye'ye de yaygınlaştırılacak, çalışma saatleri esnetilecek.

Yeni uygulamayla çalışanların ailelerine, eğitim, sosyal aktivitelere daha fazla vakit ayırması hedefleniyor. Hizmetin niteliğine göre, mesai zorunluluğu bulunmayan kamu çalışanları evde çalışma izni de alabilecek. Gün içinde her an mesaisine ihtiyaç duyulmayan memur, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi evde çalışma izni de alabilecek.

İş gücü izleme sistemi kuruluyor

Sabah'ta yer alan habere göre, hem yurt içinde hem de yurt dışındaki Türk iş gücünü izleme ve değerlendirme sistemi kuruluyor. İstihdamda yeni sektörlere uyum stratejisi oluşturulacak. Yeni nesil meslek edindirme, geliştirme, değiştirme kursları da düzenlenecek. İŞKUR, part-time çalışmanın yoğun olduğu hizmet sektörüne yönelik meslek kurslarının sayısı artırılacak. İstihdam garantili işlere daha fazla teşvik verilecek.

Gençlerin istihdama katılımını artırmak için eğitim kurumlarından belli oranda istihdam garantisi sözü de alınacak. İş gücü piyasasında esnekliğin güvence ile ilişkisi artırılarak güçlenmesi, toplumun bütün kesimlerine insana yakışır iş fırsatları sunulması sağlanacak.

Esnek çalışana sosyal güvence 

Yeni dönemde esnek çalışma modelleri de sosyal güvenlik sistemiyle desteklenecek. Çalışanların kazanılmış hakları korunarak, ekonomik ve sosyal haklarıyla istihdam edilebilirliği sağlanacak. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen eğitim istihdam veri tabanı üzerinden hem kamunun hem de özel sektörün iş gücü talebi hızlı şekilde karşılanacak. Gençlerin de en uygun işe en kolay şekilde erişimi sağlanacak. Okuldan işe geçiş kolaylaşırken, iş ve meslek danışmanlarının özel gruplara yönelik ihtisaslaşması sağlanacak.

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