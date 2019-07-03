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TOKİ 2019 başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?

TOKİ 2019 başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?

TOKİ 50 bin konut projesi kapsamında İstanbul'un üç ilçesinde sosyal konut projesinin çekilişleri tamamlandı. Peki TOKİ 2019 başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?

TOKİ 50 bin konut projesinde İstanbul'un üç ilçesinde inşa edilecek sosyal konut projesinin çekilişleri tamamlandı. Kura sonuçlarının ardından listede yer almayan vatandaşlar "TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki,  TOKİ  kuralarında ismi çıkmayanlara para iadesi ne zaman yapılacak? 

TOKİ başvuru ücretleri nasıl iade edilecek?

Takvim gazetesinde yer alan habere göre, kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T. Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabiliyor.

Yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek olan konutların İstanbul kuraları tamamlandı. Kura sonuçlarına göre konut çıkmayan vatandaşlar TOKİ başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek sorusuna yanıt aramaya başladı.

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