Memur ve emeklilere yapılacak zam oranları netleşti! İşte detaylar

Memur ve memur emeklilerine yüzde 6 zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ise yüzde 5 zam yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Haziran'da TÜFE aylık yüzde 0,03 yıllık yüzde 15,72 oldu. Açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin yılın ilk yarısı için alacağı zam oranları da belli oldu.

Buna göre enflasyon, haziranda yüzde 0,03 artarken, yıllık bazda yüzde 15,72 oldu. Haziran ayında tüketici fiyatları aylık yüzde 0.03 artması sonrası, yıllık enflasyon yüzde 15.72 oldu.

İşte zam oranları

Bu rakam sonrası SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.

5 ayda yüzde 4.98 oldu

Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 ve mayısta da yüzde 0.95 arttı. 5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 4.98 oldu.