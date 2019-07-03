Adebayor'un yeni durağı belli oluyor!

Trabzonspor, Rodallega'nın yerine düşündüğü Adebayor için teklif paketini hazırladı ve uygun bir rakama transferi sonlandırmayı istiyor.

Nijeryalı yıldız John Obi Mikel'i kadrosuna katarak taraftarını mest eden Trabzonspor, yeni hedefi Emmanuel Adebayor için de çalışmalarını sürdürüyor.

Takımdaki genç oyunculara yol gösterecek tecrübeli isimlere de yönelen bordo-mavililer, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Togolu yıldız golcü ile temas kurdu.

Sıcak bakıyor

Sabah'ta yer alan habere göre; Menajer aracılığıyla yapılan ilk görüşmede 35 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı ve şartların konuşulması için görüşmeye hazır olduğunu bildirdiği öğrenildi.

Teklif paketi hazır

Trabzonspor yönetiminin Rodallega'nın yerine düşündüğü Adebayor için teklif paketini hazırladığı ve uygun bir rakama transferi sonlandırmayı istediği öğrenildi.