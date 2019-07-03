Fethullah Gülen'in şikayetiyle Barış Pehlivan'a hapis cezası verildi

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Fethullah Gülen'in şikayeti üzerine açılan davada hapis cezası aldı.
Gazeteci Pehlivan hakkında, Fethullah Gülen'in şikayetiyle açılan davanın duruşması İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Odatv avukatı Tugay Topbaş katıldı.
Kararını açıklayan mahkeme, Gülen’in şikayetiyle yargılanan gazeteci Pehlivan'a önce 6 ay hapis cezası verdi daha sonra indirim yaparak 5 ay hapis cezasına hükmetti.
Odatv'nin haberine göre, Pehlivan’a verilen cezanın gerekçesi Odatv'de Gülen aleyhine okur yorumlarının yayımlanmasıydı.
Kararda şu ifadeler yer aldı:
"Sanık hakkında İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesinin 10/01/2012 tarih, 2011/866 esas, 2012/8 karar sayılı ile hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verildiği sanığın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlediği anlaşılmakla hükmün açıklanmasına,
Sanığın yüklenen suçu işlediği sabit olduğundan, 5237 sayılı TCK’nın 61. maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumu nazara alınarak eylemine uyan 5651 sayılı kanunun 9/4 maddesi gereğinde takdiren 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,
Sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezasından 5237 sayılı TCK’nın 62/2 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın sonuçta 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına…"