SON DAKİKA
2019 yılı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gerçekleşti Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Fethullah Gülen'in şikayetiyle Barış Pehlivan'a hapis cezası verildi

Fethullah Gülen'in şikayetiyle Barış Pehlivan'a hapis cezası verildi

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Fethullah Gülen'in şikayeti üzerine açılan davada hapis cezası aldı.

Gazeteci Pehlivan hakkında, Fethullah Gülen'in şikayetiyle açılan davanın duruşması İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Odatv avukatı Tugay Topbaş katıldı.

Kararını açıklayan mahkeme, Gülen’in şikayetiyle yargılanan gazeteci Pehlivan'a önce 6 ay hapis cezası verdi daha sonra indirim yaparak 5 ay hapis cezasına hükmetti.

Odatv'nin haberine göre, Pehlivan’a verilen cezanın gerekçesi Odatv'de Gülen aleyhine okur yorumlarının yayımlanmasıydı.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Sanık hakkında İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesinin 10/01/2012 tarih, 2011/866 esas, 2012/8 karar sayılı ile hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar verildiği sanığın denetim süresi içinde kasıtlı bir suç işlediği anlaşılmakla hükmün açıklanmasına,

Sanığın yüklenen suçu işlediği sabit olduğundan, 5237 sayılı TCK’nın 61. maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, sanığın şahsi, sosyal ve ekonomik durumu nazara alınarak eylemine uyan 5651 sayılı kanunun 9/4 maddesi gereğinde takdiren 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın yargılama sürecindeki olumlu davranışları takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezasından 5237 sayılı TCK’nın 62/2 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın sonuçta 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına…"

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Annesini döven babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu
Annesini döven babasını öldürmüştü! Cezası belli oldu
Cemil Çiçek YİK gerçeğini anlattı! YİK üyelerine zam yapıldı mı?
Cemil Çiçek YİK gerçeğini anlattı! YİK üyelerine zam yapıldı mı?
Akdeniz'de 4.3 şiddetinde deprem!
Akdeniz'de 4.3 şiddetinde deprem!
FETÖ'nün TÜBİTAK ayağına operasyon! Çok sayıda gözaltı var
FETÖ'nün TÜBİTAK ayağına operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Enflasyon verileri öncesi dolarda düşük seyir!
Enflasyon verileri öncesi dolarda düşük seyir!
IMF açıkladı! Lagarde'ın görevlerini David Lipton yürütecek
IMF açıkladı! Lagarde'ın görevlerini David Lipton yürütecek
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 2 buçuk dakikada 500 bin liralık soygun
İstanbul'da 2 buçuk dakikada 500 bin liralık soygun
2019 yılında hacca ne zaman gidilecek kafile gidiş tarihleri
2019 yılında hacca ne zaman gidilecek kafile gidiş tarihleri
Sivas katliamı ne zaman oldu 2 Temmuz olayları neler oldu?
Sivas katliamı ne zaman oldu 2 Temmuz olayları neler oldu?
Çorlu tren faciasında ilk duruşma bugün
Çorlu tren faciasında ilk duruşma bugün
Amanos kırsalında bir PKK'lı terörist öldürüldü
Amanos kırsalında bir PKK'lı terörist öldürüldü
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi okullar ne zaman açılıyor?
2019 ve 2020 eğitim öğretim yılı takvimi okullar ne zaman açılıyor?
Parlatıp Avrupa'ya satacak! İşte Fatih Terim'in iki yeni keşfi
Parlatıp Avrupa'ya satacak! İşte Fatih Terim'in iki yeni keşfi
Kurbanlık fiyatları kaç para oldu 2019 kurbanlık fiyatları güncel
Kurbanlık fiyatları kaç para oldu 2019 kurbanlık fiyatları güncel
Yorumlar 1 yorum