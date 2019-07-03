Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodriguez Fenerbahçe'ye geliyor
Transferde somut adımlar atmaya başlayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski yıldızında da mutlu sona ulaştı.
YENİ HEDEF OKAKA - İtalyanlar Cim Bom'un 29 yaşındaki forveti istediğini yazdı. Galatasaray'da golcü arayışları sürüyor. Udinese'nin hocası Tudor'un kadroda istemediği Okaka, Watford'a geri dönecek. La Gazzetta dello Sport "Watford, Okaka'yı İstanbul ekibine satacak" dedi.
KARTAL'DAN BOATENG HAMLESİ - Yeni sezon öncesi yeni transferlerini yaz kampına yetiştirmeyi planlayan Beşiktaş, sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların Barcelona forması giyen Kevin Prince Boateng ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
STOPERLERİ VIKING OLACAK - Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon stoperleri Danimarkalı olacak. Yönetim, Zanka ve Simon Kjaer için tüm şartları zorluyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın önümüzdeki sezon için iki yıldızı da takımda görmek istediği bildirildi.
ARANAN KAN HERRERA - Galatasaray, Manchester United ile sözleşmesi sona eren PSG ile görüşen 29 yaşındaki yıldızı Fransızlara çalım atıp İstanbul'a getirmeyi hedefliyor. İspanyol orta sahanın minimum 5 milyon Euro yıllık istemesi ise en büyük sıkıntı.