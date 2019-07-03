Temmuz 2019 Yengeç Burcu ilişkilere odaklanacaksınız Hande Kazanova

Sizin için çok önemli aylardan bir tanesi. 2 Temmuz’da oluşacak tam Güneş Tutulması, hayatınızla ilgili çok büyük açılımları karşınıza getirebilir. Yengeç burcu Temmuz ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Yengeç burcunu neler bekliyor?Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi.

Temmuz ayında sizin burcunuzda oluşan bir Tutulma ile merhaba diyorsunuz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç’ler. Sizin için çok önemli aylardan bir tanesi. 2 Temmuz’da oluşacak tam Güneş Tutulması, hayatınızla ilgili çok büyük açılımları karşınıza getirebilir.

Eğer doğum tarihiniz 1-5 Temmuz tarihleri arasındaysa bu seneyi unutamayacaksınız. Yükseleniniz Yengeç ise hem fiziki görüntünüzde hem özel hayatınızda alacağınız kararlar hızlanacak.

Bu Tutulma’nın etkisi geride kaldığında ne kadar doğru şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Bu ay daha çok ilişkilere odaklanmanız gerekiyor. 8 Temmuz’da Merkür sizin para alanlarınızda gerileyecek. 19 Temmuz’a kadar büyük para harcamalarından kaçının.

19 Temmuz’dan 1 Ağustos’a kadar ki dönemde ise yanlış anlaşılmalara dikkat edin ve hayatınızla ilgili büyük girişimlerden uzak durun. 16 Temmuz’da yaşayanacak Ay Tutulması ikili ilişkiler ve özel hayatınızda oluşacak ani kararları gözden geçirebilirsiniz.

9-11-14-17 ve 30 Temmuz tarihlerinde parasal ve ilişki konularında desteklenmiyorsunuz. 23 Temmuz’dan sonra ise daha çok parasal konuların plana geçtiğini görebilirsiniz. Güzel bir ay diliyorum.