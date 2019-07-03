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Trabzonspor, Jose Sosa için kararını verdi

Trabzonspor, Jose Sosa için kararını verdi

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam eden bordo-mavililer, Arjantin ekibi Estudiantes ile anılan Jose Sosa için yönetim kararını verdi.

Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, profesyonelliğinden memnun kaldıkları 33 yaşındaki futbolcu ile sözleşme yenileme kararı aldı. Ancak yönetim, oyuncular arasındaki ekonomik dengeyi sağlamak ve mali kriterleri yerine getirmek adına bir yıl daha sözleşmesi bulunan Sosa’dan ‘feda’ demesini isteyecek.

Kararı merak ediliyor
Senelik 3.2 milyon Euro’luk ücreti ile takımın en çok kazanan futbolcusu olan Sosa’ya, yıllık 2 milyon Euro’dan 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif edilecek. Geçen sezon performansının yanı sıra takım kaptanlığı görevini de başarılı bir şekilde yerine getiren tecrübeli futbolcunun, bu teklife nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.

Mali denge sağlanacak
Takım içerisinde ‘aile’ ortamını oluşturan Trabzonspor, şimdi de mali dengeyi sağlamayı hedefliyor. Oyuncuların yıllık kazandıkları ücretler arasındaki aşırı farkın önüne geçmek isteyen yönetim, bu doğrultuda tavan ücreti 1.5 milyon Euro olarak belirlemişti. Ancak Ağaoğlu ve ekibi, Sosa için tek seferlik bu rakamı 2 milyon Euro’ya çıkarmayı planlıyor.

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