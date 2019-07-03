TOKİ İstanbul kuraları sonuçları açıklandı sıralı tam liste

TOKİ'nin 50 bin sosyal konut kampanyası kapsamında yer alan İstanbul Başakşehir Ayazma, Kayabaşı, Silivri ve Tuzla'daki konutların kura çekiliş sonuçları yayınlandı.. Sıralı tam liste haberimizde.

TOKİ ihtiyaç sahibi aileler için aylar öncesinde Türkiye genelinde 50 bin konut projesini başlattı. Bu kapsamda İstanbul'da 5 ayrı projede yer alan 5989 konuta sahip olmak için başvuru yapıldı. Geçtiğimiz hafta ve dün merakla beklenen kura çekilişleri gerçekleşti ve hak sahipleri açıklandı.

Başvuruya katılanlar kura sonuçlarını öğrenmek için TOKİ'nin resmi internet sayfasına akın etti. Ekran resimlerine tıklayarak sıralı tam listeyi öğrenebilirsiniz.