En düşük konut kredisi faiz oranı hangi bankada? Ziraat Halkbank Vakıfbank

Konut kredisi faiz oranları düşüş trendine girerken, konut almak isteyen vatandaşlar en düşük faizle konut kredisi veren bankaların peşine düştü.

Bankaların konut kredisi faiz oranları ortalaması 3 Temmuz itibariyle yüzde 2.05 oldu. En düşük konut kredisi faiz oranı 100.000 TL’ ye dek talepler için yüzde 1.55 olmaya devam ederken dün gerçekleşen faiz indirimi ile limit sınırı olmaksızın en uygun konut kredisi faiz oranı yüzde 1.57’ ye geriledi.

Kredi Pazarı, 3 Temmuz itibariyle bankaların konut kredisi faiz oranları üzerinden aylık 2.000 TL taksitle 10 yıl vadede ne kadar konut kredisi kullanılabileceğini listeledi. Güncel olarak bankalar aylık 2.000 TL taksitlerle en fazla 108.000 TL, en az ise 70.000 TL'ye kadar kredi kullandırıyor.

ICBC Yeni Evim Konut Kredisi Hesaplama

ICBC Bank Yeni Evim Konut Kredisi kampanyası kapsamında aylık 2.000 TL taksitlerle 108.000 TL’ ye dek kredi kullanılabiliyor.

İNG Konut Kredisi Hesaplama

İNG Bank’tan sigortalı konut kredisi kullanıldığında aylık 2.000 TL ödemelerle 107.000 TL’ ye kadar konut kredisi çekilebiliyor.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Hesaplama

Ziraat Bankası'ndan aylık 2.000 TL taksitle ödeme yapılarak 104.000 TL kredi alınabiliyor.

HalkBank Konut Kredisi Hesaplama



HalkBank’tan 2.000 TL taksitlerle konut kredisi hesaplama yapıldığında 104.000 TL kredi kullanılabiliyor.

İş Bankası Sonbahar Konut Kredisi Hesaplama

İş Bankası kampanyalı sonbahar konut kredisi için 2.000 TL ödeyerek 10 yıl vadede 101.500 TL kredi çekilebiliyor.

VakıfBank Konut Kredisi Hesaplama

VakıfBank’tan konut kredisi hesaplama yapıldığında aylık 2.000 TL taksitle 98.500 TL’ ye kadar kredi kullanılabiliyor.

Kuveyt Türk Konut Finansmanı Hesaplama

Kuveyt Türk Bankasından 2.000 TL ödemelerle 96.500 TL konut kredisi alınabiliyor.

Garanti BBVA Konut Kredisi Hesaplama

Garanti BBVA 2.000 TL taksitlerle 96.000 TL konut kredisi veriyor.

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Hesaplama

Yapı Kredi faiz oranları üzerinden aylık 2.000 TL taksitlerle konut kredisi hesaplama yapıldığında 95.000 TL kredi alınabiliyor.

Akbank Konut Kredisi Hesaplama

Akbank’tan aylık 2.000 TL ödeyerek 95.000 TL’ ye kadar kredi kullanılabiliyor.

TEB Kampanyalı Konut Kredisi Hesaplama

TEB’den kampanyalı konut kredisi için 2.000 TL ödemelerle 94.500 TL’ ye kadar kredi çekilebiliyor.

QNB Finansbank Konut Kredisi Hesaplama

QNB Finansbank’tan 91.000 TL konut kredisini aylık 2.000 TL taksitlerle kullanmak mümkün.

HSBC Konut Kredisi Hesaplama

HSBC’den aylık 2.000 TL ödemelerle 83.000 TL’ ye dek kredi alınabiliyor.

Anadolubank Konut Kredisi Hesaplama

Anadolubank konut kredisi için 70.000 TL’ ye kadar kredi aylık 2.000 TL taksitlerle çekilebiliyor.