Parlatıp Avrupa'ya satacak! İşte Fatih Terim'in iki yeni keşfi

Geçen sezon Ozan Kabak’ı Türk futboluna armağan eden Fatih Terim, bu sezon da orta sahada görev yapan 16 yaşındaki Mustafa Kapı ve 19 yaşındaki Atalay Babacan’ın yıldızını parlatmaya hazırlanıyor.

Gelecek sezon üç kulvarda birden yarışacak olan Galatasaray'da gözler transferlere çevrilirken teknik direktör Fatih Terim, yeni Ozan Kabak'larını bulmanın peşinde.

Galatasaray’ın yeni sezonda gözü, işte bu iki gencin üzerinde olacak. 16 yaşındaki oyun kurucu Mustafa Kapı ile 19 yaşındaki 10 numara Atalay Babacan, Fatih Terim’in yıldızını parlatmaya hazırlandığı yeni isimler.

Mustafa Kapı oyun kurucu

Florya’nın altyapısında yetişen ve henüz 14 yaşında, Riekerink döneminde A takım formasını, Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında giyen Mustafa Kapı, oyun kurucu olarak görev yapıyor. Fatih Terim, genç yeteneği zaman zaman 8 numarada kullanmayı düşünüyor.

Hem 10 numara hem kanat

Atalay Babacan ise özellikle kupa maçlarında süre almaya başlamıştı. Solak futbolcu, hem 10 numarada hem de kanatlarda denenecek.