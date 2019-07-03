SON DAKİKA
2019 yılı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı! Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 artış gerçekleşti Haberin devamı.
HABER /  GALATASARAY

Parlatıp Avrupa'ya satacak! İşte Fatih Terim'in iki yeni keşfi

Parlatıp Avrupa'ya satacak! İşte Fatih Terim'in iki yeni keşfi

Geçen sezon Ozan Kabak’ı Türk futboluna armağan eden Fatih Terim, bu sezon da orta sahada görev yapan 16 yaşındaki Mustafa Kapı ve 19 yaşındaki Atalay Babacan’ın yıldızını parlatmaya hazırlanıyor.

Gelecek sezon üç kulvarda birden yarışacak olan Galatasaray'da gözler transferlere çevrilirken teknik direktör Fatih Terim, yeni Ozan Kabak'larını bulmanın peşinde.

Galatasaray’ın yeni sezonda gözü, işte bu iki gencin üzerinde olacak. 16 yaşındaki oyun kurucu Mustafa Kapı ile 19 yaşındaki 10 numara Atalay Babacan, Fatih Terim’in yıldızını parlatmaya hazırlandığı yeni isimler.

Mustafa Kapı oyun kurucu
Florya’nın altyapısında yetişen ve henüz 14 yaşında, Riekerink döneminde A takım formasını, Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında giyen Mustafa Kapı, oyun kurucu olarak görev yapıyor. Fatih Terim, genç yeteneği zaman zaman 8 numarada kullanmayı düşünüyor.

Hem 10 numara hem kanat
Atalay Babacan ise özellikle kupa maçlarında süre almaya başlamıştı. Solak futbolcu, hem 10 numarada hem de kanatlarda denenecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodriguez Fenerbahçe'ye geliyor
Foto Galeri Galatasaray'ın eski yıldızı Garry Rodriguez Fenerbahçe'ye geliyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor, Jose Sosa için kararını verdi
Trabzonspor, Jose Sosa için kararını verdi
Memur ve emeklilere yapılacak zam oranları netleşti! İşte detaylar
Memur ve emeklilere yapılacak zam oranları netleşti! İşte detaylar
Adebayor'un yeni durağı belli oluyor!
Adebayor'un yeni durağı belli oluyor!
İstanbul Valiliği Arapça tabela konusunda açıklama yaptı
İstanbul Valiliği Arapça tabela konusunda açıklama yaptı
2019 yılı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı işte rakamlar
2019 yılı Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı işte rakamlar
Kamuda çalışma saatleri değişiyor esnek çalışma modeline geçiş
Kamuda çalışma saatleri değişiyor esnek çalışma modeline geçiş
ÖNCEKİ HABERLER
TOKİ 2019 başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?
TOKİ 2019 başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?
TOKİ Başakşehir Kayabaşı Silivri Tuzya Ayazma kura sonuçları tam liste
TOKİ Başakşehir Kayabaşı Silivri Tuzya Ayazma kura sonuçları tam liste
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
Fenerbahçe'den "3 Temmuz" paylaşımı: Kumpasa geldik
Fenerbahçe'den "3 Temmuz" paylaşımı: Kumpasa geldik
Temmuz 2019 Yengeç Burcu ilişkilere odaklanacaksınız Hande Kazanova
Temmuz 2019 Yengeç Burcu ilişkilere odaklanacaksınız Hande Kazanova
2 Temmuz'da ne oldu Sivas Katliamı nedir Madımak Oteli olayı
2 Temmuz'da ne oldu Sivas Katliamı nedir Madımak Oteli olayı
Reuters'ın haberi kafaları karıştırdı! Yaptırımlar hâlâ masada
Reuters'ın haberi kafaları karıştırdı! Yaptırımlar hâlâ masada
Kurbanlık fiyatları 2019 Diyanet küçükbaş ne kadar oldu?
Kurbanlık fiyatları 2019 Diyanet küçükbaş ne kadar oldu?
Yorumlar