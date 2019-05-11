SSK'lıyken doğum yapan kadına yarım gün iş tam maaş!
SSK’lı çalışırken doğum yapan kadınlar, annelik izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün çalışıp tam maaş alabiliyor.
Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30’ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor.
Bunu her gün kullanabileceği gibi haftanın belli günleri de çalışabiliyor. Bu kapsamda yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1270 lirasını devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, 2020 liranın 1010 lirasını işveren, 1270 lirasını devlet ödüyor. Yani asgari ücretli anne 2280 lirayla asgari ücretten fazla kazanıyor.
Bunu her gün kullanabileceği gibi haftanın belli günleri de çalışabiliyor. Bu kapsamda yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1270 lirasını devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, 2020 liranın 1010 lirasını işveren, 1270 lirasını devlet ödüyor. Yani asgari ücretli anne 2280 lirayla asgari ücretten fazla kazanıyor.
Bunu her gün kullanabileceği gibi haftanın belli günleri de çalışabiliyor. Bu kapsamda yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1270 lirasını devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, 2020 liranın 1010 lirasını işveren, 1270 lirasını devlet ödüyor. Yani asgari ücretli anne 2280 lirayla asgari ücretten fazla kazanıyor.