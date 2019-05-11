SSK'lıyken doğum yapan kadına yarım gün iş tam maaş!

Bunu her gün kullanabileceği gibi haftanın belli günleri de çalışabiliyor. Bu kapsamda yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1270 lirasını devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, 2020 liranın 1010 lirasını işveren, 1270 lirasını devlet ödüyor. Yani asgari ücretli anne 2280 lirayla asgari ücretten fazla kazanıyor.