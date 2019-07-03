Evinde seks partisi yaparken öldü BAE'nin şeyh oğlu ülkeyi karıştırdı!
BAE yönetiminde olan Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu, Halid bin Sultan el Kasımi Londra'daki evinde seks partisi yaparken öldü. Ülkede 3 gün boyunca yas ilan edildi bayraklar yarıya indi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yönetiminde yer alan Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el Kasımi'nin ölüm haberi geldi. Londra'da moda ile uğraşan Şeyh Halid evinde aşırı doz uyuşturucu alarak seks partisi yaparken öldü.
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LONDRA'DA HAYATINI KAYBETTİ
39 yaşında İngiltere'nin başkenti Londra'da hayatını kaybeden Kasimi, moda sektöründeki faaliyetleriyle tanınıyordu.
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3 GÜN YAS İLAN EDİLDİ
Ölüm nedeniyle BAE'deki bütün bayraklar yarıya indirildi ve üç gün yas ilan edildi.
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İLK OĞLU AŞIRI DOZ UYUŞTURUCUDAN ÖLMÜŞTÜ
1972 yılından bu yana Şarika kentini yöneten Şeyh Sultan bin Muhammed el Kasımi, ikinci kez bir oğlunu kaybediyor. 1999 yılında, en büyük oğlu aşırı doz eroin sebebiyle ölmüştü.
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