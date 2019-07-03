Yılın bombası! Galatasaray dünya yıldızında sona geldi

Galatasaray, Manchester United ile sözleşmesi sona eren, 29 yaşındaki yıldız futbolcu Ander Herrera'yı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

Transfere hızlı bir giriş yapan Galatasaray, asıl bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Sevilla’dan Ever Banega ile anlaşan sarı-kırmızılılar bir yandan da Fatih Terim’in isteği doğrultusunda bir 8 numara için daha harekete geçmişti.

Scout ekibi çalışmalarını sürdürse de yönetim teknik direktör Fatih Terim büyük bir sürpriz hazırlığına girişti. Manchester United ile sözleşmesi sona eren İspanyol yıldız Ander Herrera için düğmeye basan sarı-kırmızılılar oyuncunun menajeriyle temasa geçti.

Yıllık 5 milyon euro istiyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Fransız devi PSG’nin görüştüğü 29 yaşındaki futbolcuyu Fransızların elinden kaparak teknik direktör Fatih Terim’e sürpriz yapmak istiyor. İspanyol orta sahanın minimum 5 milyon avro yıllık istemesi ise en büyük sıkıntı.