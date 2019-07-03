Göle yüzmek için giren kadın futbolcu Florijana Ismaili'nin cesedi bulundu
İtalya'daki Como Gölü'ne arkadaşlarıyla birlikte giden İsviçre Kadın Milli Futbol Takımı oyuncularından Florijana Ismaili'den kötü haber geldi.
Young Boys takımının kaptanı olan İsviçreli kadın futbolcu Florijana Ismaili, arkadaşlarıyla tekne kiralayarak İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki Como Gölü'nde suya girdikten sonra kaybolmuştu.
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İsviçre'deki arama kurtarma ekiplerinin yoğun mesaisi sonucunda, 3 gün sonra 204 metre derinlikte 24 yaşındaki futbolcunun cesedine ulaşıldı.
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Arnavut asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu Ismaili, milli takım formasıyla çıktığı 33 maçta, 3 gole imza atmıştı.
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İsviçreli milli takım futbolcusu Xherdan Shaqiri de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Florijana Ismaili'nin ölümüyle şoke oldum. Ben ve ailem, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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