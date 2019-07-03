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Huawei P30 satış rekorları kırıyor! Kısa sürede 10 milyon satıldı

Huawei P30 satış rekorları kırıyor! Kısa sürede 10 milyon satıldı

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Mobil Cihazlar Başkanı Kevin Ho, 30 Mayıs'ta Huawei’nin akıllı telefon sevkiyatlarının 2018 yılından çok daha kısa süre içinde 100 milyon cihazı aştığını belirttti.

Huawei’den yapılan açıklamaya göre, Huawei’nin sürekli inovasyon anlayışı sayesinde, P30 serisi akıllı telefonlar üstün kullanıcı deneyimi, SuperSensing Leica dörtlü kamera, 10 kat hibrit zoom, ultra uzun pil ömrü ve nano teknoloji ile üretilen görülmemiş renk tasarımları sunuyor.

Dünyanın önde gelen medya kanallarının hemen hepsi P30 serisini “2019’un En İyi Amiral Gemisi” ve “Fotoğrafçılık İçin En İyi Telefon” ödülleriyle onurlandırdı. 

telefon huawei

10 milyon cihaz satıldı
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kevin Ho, 30 Mayıs’ta Huawei’nin akıllı telefon sevkiyatlarının 2018 yılından çok daha kısa süre içinde 100 milyon cihazı aştığını belirterek, P30 serisinin 10 milyon cihaz satış rakamının piyasaya çıktığından 85 gün sonra, P20 serisine göre 62 gün daha önce gerçekleştiğini bildirdi. 

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