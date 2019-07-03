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İmplant nedir? İşte implant sonra dikkat etmeniz gerekenler

İmplant nedir? İşte implant sonra dikkat etmeniz gerekenler

Dişlerde implant sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Diş Hekimi Dr. Umut Şimşek, önemli uyarılarda bulundu.

İmplant yapıldıktan sonra hastaların dikkat etmesi gereken belli kurallar olduğunu belirten Şimşek, "Bunlardan ilki anestezinin etkisinin geçme süresidir. Bu iki saatlik süreden sonra hastalar yemeklerini rahatlıkla yiyebilir” dedi. 

Konuşmasına devam eden Dr. Şimşek, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: 

implant

“Bir hafta kadar çok sert gıdalar tüketmemeleri gerekmektedir. Çünkü orada cerrahi olarak bir yara bölgesi ve dikişler var dikişlerin yerinden oynamaması gerekiyor. O bölgenin tranvatize olmaması için, sert gıdalar tarafından tahriş olmaması için bir hafta kadar yumuşak diyet uygulamasına geçmelerini istiyoruz."

Sıcak yiyecek uyarısı
"İlk gün çok sıcak yiyeceklerin tüketilmemesine özen göstermelerini istiyoruz. İşlem sonra verdiğimiz bazı ilaçlar var. Bunlar gargaralar, ağrı kesiciler ve antibiyotikler. Bunları da düzenli olarak kullanmalarını istiyoruz hastaların."

Antibiyotik kullanımı
"Ne kadar steril çalışsak da ağızda bazı bakteriler var. Bu bakterilerin implant bölgesine gelerek, gelecekte hastalık yapmaları ve bunun sonucunda implant kaybı yaşamamaları için riski minimalize etmeleri için antibiyotikleri kullanmalarını istiyoruz."

Ağrı kesici kullanılmalı mı?
"Ağrı durumlarında ise ağrı kesicileri kullanımlarını öneriyoruz. Yani hastaların hem diyet olarak hem de kendilerine verilen ilaçları da düzenli olarak kullanmalarını istiyoruz.” 

İmplant nedir?

Dişlerin eksik olduğu bölgelerde zamanla çene kemiğinde erime meydana gelir. Diş çekimini takiben implantın uygulanması bu erime miktarını önemli ölçüde azaltmaktadır. Komşu dişlerden destek almadığından geleneksel köprülere göre daha koruyucu bir uygulamadır."

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