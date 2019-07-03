Ozan Kabak nazara geldi

Schalke'ye transfer olan Ozan Kabak, antrenmanda sakatlandı. Genç futbolcunun tedavisi 2-3 hafta sürecek.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile geçtiğimiz günlerde sözleşme imzalayan Ozan Kabak, büyük bir şanssızlık yaşadı. Antrenmanda sakatlanan Ozan Kabak’ın tedavisinin 2-3 hafta süreceği belirtildi.

Transfer sürecinde neden Schalke'yi seçtiğini anlatan Ozan Kabak, ''Oynamak istedim. Çok gencim ve oynamaya ihtiyacım var. Almanya'nın rekortmen şampiyonu Bayern Münih'e göre Schalke'de oynamam daha gerçekçiydi. Büyük takımlarla da görüştük ancak son tercihimiz Schalke oldu. Schalke, her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek çok büyük bir takım.'' şeklinde konuştu.

''Dünyanın en iyileri 4 numara giyer''

Schalke'de neden 4 numaralı formayı tercih ettiği konusunda da açıklamalarda bulunan genç futbolcu, ''Dünyanın en iyi defans oyuncuları 4 numarayı giyiyorlar. Ben de bunu yaşatmak istedim. Genç takımlarda da 4 numarayı çok severdim. Oynadığım takımlarda bir şekilde 4 numarayı kullanmak istemiştim.'' sözlerini kullandı. Ozan, Galatasaray'da 43 numaralı formayı giyiyordu.,

''Benim vatandaşım biraz çılgındır''

Yeni takımındaki ilk antrenmanında kendisini destekleyen Galatasaray taraftarı hakkında da konuşan 19 yaşındaki Milli futbolcu, ''Benim vatandaşım bazen çılgındır. Zaten menajerim Ahmed Kutucu beni önceden uyarmıştı.'' dedi.