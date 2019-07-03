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Beşiktaş, Lewis Holtby'i kadrosuna katmak istiyor

Beşiktaş, Lewis Holtby'i kadrosuna katmak istiyor

Alman basınında bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Lewis Holtby ile Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın, Hamburg ile sözleşmesi sona eren Lewis Holbty ile ilgilendiği iddia edildi.

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Hamburg ile sözleşmesi sona eren Lewis Holtby'i kadrosuna katmak istiyor.

Alman orta saha oyuncusunun henüz bir karar vermediği ancak Türk ekibinin bu anlaşmayı yapmakta ısrarcı olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Hamburg'ta 31 maça çıkan Lewis Holtby, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.

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