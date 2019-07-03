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Dünya devi Tesla'da peş peşe istifalar! Elon Musk yalnızlaşıyor

Dünya devi Tesla'da peş peşe istifalar! Elon Musk yalnızlaşıyor

ABD merkezli elektrikli araba üreticisi ve Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla’nın üç üst düzey yöneticisi, geçen son bir haftada istifa etti.

Tesla’nın Fremont fabrikası üretim birimi başkanı, Avrupa Operasyonları Başkanı ve iç ve dış mühendislik başkan yardımcısı Tesla’dan ayrıldı.

Electrek’te yer alan habere göre ise Tesla’nın Fremont fabrikasındaki üretim yetkilisi Peter Hochholdinger, 26 Haziran’da istifa etti. Konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara göre 2016’da Audi AG’den Tesla’ya gelen Hochholdinger’ın şirketten ayrılması, Tesla’nın üretim ve teslimat hacmi hedeflerine ulaşmaya çalıştığı kritik bir dönemde gerçekleşti.

İstifalar peş peşe geldi
Hochholdinger’in yanında Electrek Salı günü Tesla Avrupa Operaysonları başkanı Jan Oehmicke’nin de görevinden ayrıldığını duyurdu. Oehmicke’nin 2018 Mayıs ayında Tesla’ya katılmadan önce yaklaşık 20 yıl BMW’de çalıştığı belirtilirken, saatler sonra Tesla’nın iç ve dış mühendislik başkan yardımcısı Steve MacManus’un da istifa ettiği duyuruldu.

Hisseleri yükselmişti
Gelişmelerin yanında Salı günü Tesla hisseleri, şirketin 2019’un ikinci çeyreğinde rekor düzeyde teslimat yaptığı duyurusuyla yüzde 7.0’nin üzerinde yükseldi.

Şirket açıklamasına göre Tesla, yılın ikinci yarısında 91 bin olan yatırımcı beklentisini aşarak toplam 95 bin 200 otomobil teslimatı yaptı. Açıklamada ayrıca, şirketin 87 bin 48 araçla rekor üretim düzeyini gördüğü belirtilirken, aynı dönemde toplam 72 bin 351 adet Model 3 ve 77 bin 550 adet Model 3s üretimi yapıldığı vurgulandı.

Medyada daha önce yer alan haberlerde üretim hedeflerine ulaşma krizi yanında işçi yasalarına karşı gelmek ve çalışanların sendikalaşmasını önleyen zoraki yaptırımlarla suçlanan Tesla’nın Model 3 otomobili üretim hedefine ulaşamadığı öne sürülmüştü.

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