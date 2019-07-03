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Samsung yeni yapay zeka teknolojisini duyurdu

Samsung yeni yapay zeka teknolojisini duyurdu

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yapay zeka için yeni NPU teknolojisini duyurdu.

Samsung, NPU birimine sahip olan ilk mobil işlemcisini geçen yıl tanıtmıştı. 2030 yılına kadar yarı iletken endüstrisindeki liderliğini güçlendirmek isteyen Samsung, bu kapsamda yapay zekadan cihazların çok daha hızlı ve aynı zamanda çok daha düşük bir güç ile yararlanabileceği yeni NPU teknolojisini duyurdu.

Quantization Interval Learning sayesinde Samsung transistörlerin sayısını 40x’ten 120x’e düşürürken aynı sonuçları 8 kat daha hızlı bir şekilde elde edebileceğini belirtiyor. Yüksek hızlı QIL tabanlı NPU’ların otonom araçlarda ve sanal gerçeklik alanında kullanılması öngörülüyor.



Hesaplamaları 32 bit derin öğrenme verilerinden sekiz kat daha hızlı yapan bu teknoloji, verileri 4 bitin altındaki gruplara ayırıyor. Doğru veriler tanımlanıyor ve mevcut çözümlere kıyasla daha hızlı ve daha verimli bir sonuç ortaya çıkıyor.

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