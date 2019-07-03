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Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak AK Parti'yi uyardı, aynısını Babacan için yapmayın

Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak AK Parti'yi uyardı, aynısını Babacan için yapmayın

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında AK Parti'yi köşesine taşıdı. Dilipak Ankara ve İstanbul'u kaybetmelerine neden olan hataları tekrar yaptıklarını söyleyerek ciddi eleştiride bulundu.

Abdurrahman Dilipak AK Parti'yi eleştirdiğini çünkü güle oynaya uçuruma doğru giden bir arabanın önüne çıkıp el-kol hareketleri ile bu gidişi engellemeye çalışıyorum, bu dostluğumdan ve sizi koruma refleksimden kaynaklanıyor ifadelerini kullandı. Dilipak köşesinde şunları yazdı: 

AK Parti, İstanbul ve Ankara’yı nasıl kaybetti

Sanırım bir gerçek tam olarak anlaşılmadı. AK Parti, İstanbul ve Ankara’yı nasıl kaybetti, daha doğrusu İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın kazanmasına sebeb olan yanlışlıklar bugün aynı ile Gül, Davudoğlu ve Babacan için yapılıyor sanki. “Reklamın iyisi kötüsü olmaz” diye bir söz vardır. Siz her gün birilerinden söz ediyorsanız ve onlar hakkında sürekli olumsuz haberler veriyorsanız unutmayın ki, “haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder”. Söz “yalama” olur. İnandırıcılığını ve ciddiyetini kaybeder. Bu şekilde “Kaçtığınızı sandığınız şeye doğru koşarsınız”, ama farkında olmazsınız.

Dostluğumdan ve koruma refleksimden kaynaklanıyor

Bilirim “Öfke baldan tatlıdır”. Bilelim ki, “öfkeyle kalkan, zararla oturur” ve hiç aklımızdan çıkarmayalım ki, aşk ve öfke kardeştir ve her ikisi de aklı zail eder. Öfkeniz aklınızdan büyükse varacağınız yer pişmanlık olacaktır. Bu ifadelerimde evet AK Parti’yi eleştiriyorum, AK Parti aşıklarının gözünde, ama benim penceremden baktığınızda, güle oynaya uçuruma doğru giden bir arabanın önüne çıkıp el-kol hareketleri ile bu gidişi engellemeye çalışıyorsam, bu dostluğumdan ve sizi koruma refleksimden kaynaklanıyor. 

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