Odasındaki dua fotoğrafı çok tartışılmıştı! İmamoğlu konuyla ilgili ilk kez konuştu

İmamoğlu, şöyle devam etti: 'Oraya bir imam getirmek laikliğe aykırıdır.' Hayır, o benim kişisel alanımdı. Yaptığım şey; ailemle beraber, dua ile yola çıkmaktı, üstelik bunu yeni yapmadım ki… 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğimde de aynı duayı yaptım.