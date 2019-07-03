Odasındaki dua fotoğrafı çok tartışılmıştı! İmamoğlu konuyla ilgili ilk kez konuştu
Sosyal medyada çok tartışılan makam odasındaki dua ettikleri fotoğrafa ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "O benim kişisel alanımdı. Laikliğe aykırı değil." diye konuştu.
Ekrem İmamoğlu'nun makam odasındaki dua karesi sosyal medyada çok konuşuldu. O fotoğraf karesi ile ilgili "İlk gün odanızda dua ettiniz ve eleştirildiniz." sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Oraya bir imam getirmek laikliğe aykırıdır.' Hayır, o benim kişisel alanımdı." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, şöyle devam etti: 'Oraya bir imam getirmek laikliğe aykırıdır.' Hayır, o benim kişisel alanımdı. Yaptığım şey; ailemle beraber, dua ile yola çıkmaktı, üstelik bunu yeni yapmadım ki… 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğimde de aynı duayı yaptım.
Çok konuşulan fotoğrafları 27 Haziran 2019 tarihinde Twitter üzerinden paylaşan İmamoğlu, "2014'de Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğimde olduğu gibi, bugün de İBB makamında dualarımızı ederek göreve başladık. Allah mahcup etmesin." ifadelerini kullanmıştı.
İşte o fotoğraflar...