Volkan Demirel ortada kaldı! Nere arayan var ne soran

Fenerbahçe ile kontratı sona eren Volkan Demirel, yeni sözleşme için kulüpten haber bekliyordu ancak sezonu açan Sarı-Lacivertliler’de henüz milli eldiveni ne arayan ne de soran oldu.

Geçtiğimiz sezon kadro dışı bırakıldıktan sonra teknik direktör Ersun Yanal’ın takıma gelmesiyle birlikte devre arasında takıma tekrar katılan Volkan Demirel’in sözleşmesi sezon sonunda bitmişti.

Sarı-Lacivertliler’in en önemli oyuncuları arasında yer alan Volkan’a yönetimin, özellikle Emre Belözoğlu’nun da gelişinin ardından 1 yıllık yeni bir sözleşme teklif edeceği konuşuluyordu.

Volkan’ı ne arayan ne de soran oldu

Fanatik'te yer alan habere göre; Kanarya’nın, Volkan’la yeniden anlaşma sağlayıp sağlamayacağı büyük bir merak konusu olurken, yönetim kanadından da henüz Volkan’ı ne arayan ne de soran olduğu bildirildi.