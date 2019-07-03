Hande Kazanova Temmuz 2019 Başak Burcu Tutulma aşk alanında

Sosyal yaşantınız ve arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili hızlı adımlar devrede sevgili Başak yükselen Başak’lar. Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi. Başak burcu Temmuz ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Başak burcunu neler bekliyor?

Sosyal yaşantınız ve arkadaşlık ilişkilerinizle ilgili hızlı adımlar devrede sevgili Başak yükselen Başak’lar. Bu alanda önemli bir Güneş Tutulması yaşayacaksınız. Sosyal yaşantınızda önemli değişimler devreye giriyor.

Farklı yerlerde bulunabilirsiniz. Yeni gruplara dahil olabilirsiniz. Enerji alanınız değişiyor. Hem parasal hem de yakın çevre işlerinizde zorlanacaksınız. 16 Temmuz’da oluşacak Ay Tutulması aşk alanında önemli krizleri hayatınıza taşıyacak.

Bu alanda önemli kararlar alacaksınız. Bu dönem arkadaşlarınız ve hayatınızdaki insan arasındaki dengeyi kontrol etmek sizin için kolay olmayabilir. 9-11-14-17 ve 30 Temmuz tarihlerinde ilişkilerden yana zorlanabilirsiniz.

Hem kariyeriniz hem de geleceğe yönelik işlerinizde gücünüzü istediğiniz gibi kullanmak kolay olmayacak. Merkür kadersel alanınızda gerileyecek. 8 Temmuz itibariyle geçmiş konu ve olaylarla çok uğraşmak durumunda kalacağınız bir dönem başlıyor.

19 Temmuz’a kadar içinize kapanabilirsiniz. 19 Temmuz’dan sonra ise arkadaşlarınızla sıkıntı ve sorunların üzerinden geçmeniz için doğru bir süreç olacak. Güzel bir Temmuz ayı olsun.