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Ekrem İmamoğlu: Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmek istiyorum

Ekrem İmamoğlu, HDP İstanbul İl Merkezi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada imkan olursa Selahattin Demirtaş‘ı ziyaret etmek istediğini söyledi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul’da siyasi partilerin il merkezlerini ziyaret etti. İmamoğlu, HDP İstanbul İl Merkezi ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İmamoğlu konuşmasında, "Sayın Demirtaş’ı 23 Haziran önceki söylemleri ve ortaya koyduğu teşvik ve destekten dolayı teşekkür etmiştim. Bu tutum ve davranışlar elbette bizim için değerli. Niçin tutuklu bunu herkes gibi ben de anlamak istiyorum. Özellikle hukuk açısından mağdur edilmiş her kim varsa ben yanında olduğumu, bu sürecin bir an önce bitirilmesi gerektiğini söylüyorum. İnsanların suçu belli değilken yaratılan ortamda yıllarca hapis yatan insanların hayatını kaybettiğini biliyoruz." dedi.

"Umarım adalet yerini bulur."
Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek istediğini belirten İmamoğlu "Bir Ergenekon süreci yaşandı, o süreçte intihar edenleri, yaşamlarını kaybedenleri biliyoruz. Bu kadar hukuka aykırı düzen, insanların hayatını etkilemesini kim kabul edebilir? Vicdana, hukuka, adalete sığar mı? Bu bakımdan elbette imkan olsa ziyaret etmek isterim. Bazı ziyaretlerle ilgili kurallar var. Bizim milletvekilimiz var hapiste, Eren Erdem. Suçu ne? Niye tutuklu. Onun gibi başka vekiller var, gazeteciler var… Tutuksuz yargılanmamılar. Umarım adalet yerini bulur." şeklinde konuştu.

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