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Antalya'da balayından dönen çift faciayı yaşadı

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da balayından dönen çift faciayı yaşadı

ANTALYA'da balayından dönen çift otomobille birlikte uçurumda yuvarlandı. Ağır yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen kazada, tatile gelen balayı çifti içinde bulunduğu otomobille birlikte uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan çift ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. 

Olay, bu sabah saatlerinde Kaş’ın İslamlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keset Deresi mevkisinde meydana gelen kazada, Adana'dan eşi Damla Nur ile birlikte balayına gelen Devran Soykan, kaldıkları villanın önünde otomobille manevra yapmaya çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan araç yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Soykan çifti ağır yaralandı. 



İhbar üzerine olay yerine Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı, AKUT Kaş- Kalkan Birimi, 112 sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Düzenlenen ortak operasyonda kazazedeler ip teknikleriyle kurtarılarak, güvenli alana tahliye edildi. Yaralanan çift, Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. 

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