Motosikletli trafikte tartıştığı otomobil sürücüsüne kurşun yağdırdı!

BAĞCILAR'da motosiklet sürücüsü trafikte tartıştığı 2 çocuk babası Serdar Çekiç'e kurşun yağdırdı. Çekiç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken trafik magandası saldırgan Hasan Saykal olay yerinde bekleyerek polis ekiplerine teslim oldu.

Olay TEM Otoyolu İSTOÇ sapağı mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametinde motosikletiyle seyir halinde olan 59 KT 457 plakalı motosiklet sürücüsü Hasan Saykal ile 34 BBE 171 plakalı otomobil sürücüsü Serdar Çekiç arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

13 el ateş etti

Sürücüler bir süre ilerledikten sonra durdu. Yol kenarında duran motosiklet sürücüsü Hasan Saykal yanında bulunan silahını çıkararak otomobile doğru 13 el ateş etti. Bir oyuncak firmasında satış uzmanı olarak çalışan Serdar Çekiç, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 4 kurşunla ağır yaralandı.

Saldırgan gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde bekleyen saldırganı gözaltına alırken, ağır yaralanan Serdar Çekiç ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Serdar Çekiç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri araç çevresinde çalışma yaptı. Gözaltına alınan saldırgan Hasan Saykal'ın iadesi alınıyor.



