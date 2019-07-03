Fatih Altaylı, Nagehan Alçı'yı çok fena tiye aldı: Ertuğrul Özkök’ten mi duydu

Nagehan Alçı'nın, Ali Babacan'ın partisi için kullandığı “Nomenklatura”, “Primus interpares”, “Deep background” tanımlamalarını esprili bir dille eleştiren Fatih Altaylı, "Alçı bu 'tanımı' bilerek mi kullandı yoksa aile dostları Ertuğrul Özkök’ten mi duydu" dedi.

Alçı'nın "Dürüstlüğüne güvendikleri gazetecilere bilgi veriyorlarmış" sözlerine Altaylı, "Bana dürüstlüğüne güvendiğin gazeteciyi söyle, ben de sana kim olduğunu söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı'nın "Ali Babacan’ın partisi ile ilgili asparagas haberlere dikkat!" başlıklı yazısında bir takım tanımlamalar kullanmıştı. Yazıyla ilgili Habertürk yazarı Fatih Altaylı "Ali Babacan’ın kurmakta olduğu iddia edilen parti ile ilgili taze bilgileri Nagehan Alçı’nın köşesinden öğrenmeye çalıştık." diyerek söze başladı.

"Özkök'ten mi duydu?"

Alçı’nın yazısında geçen “Nomenklatura” tanımına dikkat çeken Altaylı "Özkök’ün çok sevdiği bir terimdir, sık sık kullanır. Alçı’da görünce şaşırdım. “Galiba komünist parti kuruyor Ali Babacan” diye düşündüm. Çünkü bu kelime Sovyet rejiminden kalmadır. Sovyet bürokrasinin kilit elitini tanımlamak için kullanılırdı vaktiyle. Partide üst düzeydeki bürokrat kadroya, bir anlamda “Derin Sovyet”e “Nomenklatura” denirdi." diye yazdı.

"Babacan'ın derin devleti olacakmış"

Alçı'ya takılmaya devam eden usta gazeteci "Ali Babacan’ın partisinin de bir “Derin Devlet”i olacak anlaşılan." diyerek sözlerini "Yine Alçı’dan öğrendiğimiz kadarıyla Babacan’ın partisinde Babacan “Primus interpares” olacakmış. Her ne kadar Latincede inter ile pares ayrı yazılsa da, yani cümlenin doğrusu “primus inter pares” olsa da, Alçı şunu demek istiyor: “Eşitler arasında Babacan birinci olacak” Ve tüm bunlar “Deep background”muş. Yani derin arka plan." şeklinde sürdürdü.

"Bana güvendiğin gazeteciyi söyle"

Alçı'nın “Dürüstlüğüne güvendikleri gazetecilere bilgi veriyorlarmış” sözlerine göndermede bulunan Altaylı "Bana dürüstlüğüne güvendiğin gazeteciyi söyle, ben de sana kim olduğunu söyleyeyim.” diye yazdı.

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