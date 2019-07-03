Şair Küçük İskender hayatını kaybetti
Ünlü yazar Küçük İskender, Bodrum'daki evinde kansere yenik düştü.
Çağdaş Türk şiirinin önde gelen şairlerinden Küçük İskender 55 yaşında kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Küçük İskender bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Küçük İskender ismiyle tanınan şair Derman İskender Över 55 yaşında Bodrum'daki evinde hayatını kaybetti.
Küçük İskender’e geçen yıl Haziran ayında kanser teşhisi konulmuştu. 55 yaşındaki şair ilerlemiş safhadaki hastalığını Bodrum’daki evinde sürdürdüğü tedaviyle atlatmaya çalışıyordu. Küçük İskender geçtiğimiz Mart ayında Yekta Kopan, Can Bonomo ve Öykü Karayel ile bir araya gelmişti. Şarkıcı Can Bonomo, birlikte çektirdikleri fotoğrafı "Ölmeme günü" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Küçük İskender'in cenazesinin 4 Temmuz Perşembe günü Ortaköy Mecidiye Camii'nden öğlen namazından kaldırılacağı öğrenildi.
Küçük İskender kimdir?
1964 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi, 3 yıl sonra bıraktı.