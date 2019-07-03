Şair Küçük İskender hayatını kaybetti

Küçük İskender’e geçen yıl Haziran ayında kanser teşhisi konulmuştu. 55 yaşındaki şair ilerlemiş safhadaki hastalığını Bodrum’daki evinde sürdürdüğü tedaviyle atlatmaya çalışıyordu. Küçük İskender geçtiğimiz Mart ayında Yekta Kopan, Can Bonomo ve Öykü Karayel ile bir araya gelmişti. Şarkıcı Can Bonomo, birlikte çektirdikleri fotoğrafı "Ölmeme günü" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.