HABER /  YEREL

Bağcılar'daki yol verme tartışması kanlı bitti! Kurşun yağdırdı

Bağcılar'daki yol verme tartışması kanlı bitti! Kurşun yağdırdı

BAĞCILAR İSTOÇ yan yolda yol verme tartışmasında motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsüne ablasının ve arkadaşının gözleri önünde kurşun yağdırdı. Otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bağcılar İSTOÇ yan yolda sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otomobilin sürücüsü Serdar Ç. ve ablası Aslı A. ile arkadaşı Buket A. yan yolda seyrettiği sırada arkadan gelen bir motosikletli yol istedi.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi

Serdar Ç. ise motosiklet sürücüsüne yol vermedi. Kendisine yol vermemesine rağmen otomobilin yanından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi.

Kurşun yağdırdı

Kazada yara almayan motosiklet sürücüsü, Serdar Ç.'nin kendisine yol vermemesine sinirlenerek tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından silahını çıkaran motosiklet sürücüsü, Aslı A. ile Buket A.'nın gözlerine önünde Serdar Ç.'nin üzerine kurşun yağdırdı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 kurşunla hayatını kaybetti

Polis ekipleri motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı. Ağır yaralanan Serdar Ç. ise sağlık ekiplerince çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine 4 mermi isabet eden Serdar Çekiç, hastanede hayatını kaybetti. Polis, zanlı Saykal'ı gözaltına aldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Küçük İskender'in ölümü sonrası ünlü isimler yasa boğuldu! İşte paylaştıkları mesajlar
Foto Galeri Küçük İskender'in ölümü sonrası ünlü isimler yasa boğuldu! İşte paylaştıkları mesajlar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Gelibolu'da orman yangını! Kontrol altına alındı
Gelibolu'da orman yangını! Kontrol altına alındı
Ekrem İmamoğlu: Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmek istiyorum
Ekrem İmamoğlu: Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmek istiyorum
CHP'li Tanal'dan TRT'ye başvuru: Beni de yayına çıkarın
CHP'li Tanal'dan TRT'ye başvuru: Beni de yayına çıkarın
Devlet Bahçeli'nin liderliği kitap oldu Ege'li akademisyenler yazdı
Devlet Bahçeli'nin liderliği kitap oldu Ege'li akademisyenler yazdı
Antalya'da balayından dönen çift faciayı yaşadı
Antalya'da balayından dönen çift faciayı yaşadı
Türkiye'de altın üretimiyle ilgili haber! Yıllık üretim 50 tona çıkarabilir
Türkiye'de altın üretimiyle ilgili haber! Yıllık üretim 50 tona çıkarabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Mühendis maaşları 2019 yeni zam sonrası derecesine göre kaç para?
Mühendis maaşları 2019 yeni zam sonrası derecesine göre kaç para?
Döviz alımında vergi arttırılıyor
Döviz alımında vergi arttırılıyor
2019 yılında hacca ne zaman gidilecek kafile gidiş tarihleri
2019 yılında hacca ne zaman gidilecek kafile gidiş tarihleri
Hemşire maaşları 2019 yeni zam sonrası derecesine göre kaç para?
Hemşire maaşları 2019 yeni zam sonrası derecesine göre kaç para?
Polis maaşları 2019 yeni zam sonrası derecesine göre kaç para?
Polis maaşları 2019 yeni zam sonrası derecesine göre kaç para?
3 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi?
3 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller hangisi?
Dövme nasıl silinir kombine lazer uygulamalarının zararları var mıdır?
Dövme nasıl silinir kombine lazer uygulamalarının zararları var mıdır?
TOKİ 2019 başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?
TOKİ 2019 başvuru ücretleri ne zaman iade edilecek?
Yorumlar