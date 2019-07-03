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Erzurum'da cezaevine girmemek için yaptığı plan hayatına mal oldu

Erzurum'da cezaevine girmemek için yaptığı plan hayatına mal oldu

ERZURUM'da denetimli serbestlik uygulaması kapsamında bir işte ücretsiz çalışma cezası verilen Zafer Kuzu'nun (24), hem çalışmamak hem de yeniden cezaevine girmemek için yaptığı plan, hayatına mal oldu.

Olay, Pazartesi gecesi merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Naip Sokak'ta meydana geldi. Yaralama suçuna karışan Zafer Kuzu'ya, denetimli serbestlik uygulaması kapsamında kamu yararına bir işte ücretsiz çalışma cezası verildi.

Sırtına iki yastık koyup ateş ettirdi

Hem çalışmak hem de yeniden cezaevine girmek istemeyen Zafer Kuzu, arkadaşlarıyla birlikte plan yaptı. Sırtına 2 yastık koyan Zafer Kuzu, arkadaşı F.Y.'den (18) ateş etmesini istedi. F.Y. de pompalı tüfekle Kuzu'nun yastık koyduğu bölgeye ateş etti. Zafer Kuzu, tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından hastaneye götürülmek istenen Zafer Kuzu, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri Zafer Kuzu'nun arkadaşları F.Y. ile F.Y.T.'yi silahla birlikte gözaltına aldı. Kuzu'nun cenazesi de yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Zafer Kuzu'nun cenazesi, Murat Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Abdurrahman Gazi Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.Y. tutuklanırken, F.Y.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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