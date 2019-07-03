Fuat Oktay'dan Başkanlık Sistemi ile ilgili son dakika açıklama...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı bütüncül bakış açısıyla bağımlılık konusunda gelecekte oluşabilecek toplumsal sorunları önlemek ve mevcut sorunlara müdahalede bulunmak amacıyla paydaşlar arasında çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız." dedi.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, tütün, alkol, uyuşturucu, sanal bağımlılık ve diğer tüm zararlı alışkanlıklarla mücadele kapsamında nesillerin önleyici ve koruyucu hizmetlerle desteklenmesinin anayasal sorumluluğun gereği olduğunu belirtti.

Bağımlılık ile mücadelede, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak için 2014'te Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulunun oluşturulduğunu anımsatan Oktay, 2017'de Kurulun çalışmalarının kapsamının genişletilerek, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kuruluna dönüştürüldüğünü ifade etti.

Oktay, oluşturulduğu günden bu yana Kurul bünyesinde yapılan çalışmalardan dolayı Kurul başkanı ve üyeleri olmak üzere, Türkiye'nin bağımlılıkla yürüttüğü mücadeleye katkı veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş kapsamında yapılan reformlar ile Kurulun 12 bakanlık ve bir politika yüksek kurulundan oluşan geniş bir koordinasyon yapısına ve bütüncül işleyiş etkinliğine kavuştuğunun altını çizen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplantımız, Kurulun üyelik yapısını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı genelgesi sonrası gerçekleştirdiğimiz ilk toplantı olması açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Her türlü bağımlılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün zararlı alışkanlıklara karşı izlediğimiz temel stratejilerimizi, eylem planlarımızın uygulama sonuçlarını ve mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendireceğiz. Davranışsal bağımlılıklar ile mücadele ve zararlı sanal içeriklere yönelik tedbirleri içeren eylem planını görüşerek karara bağlayacağız."

Oktay, halk sağlığı ve toplum huzurunun tüm dünyada yaygınlaşan bağımlılık eğilimlerinden korunması için geçen 17 yılda önemli yasal düzenlemeler yapıldığını, koruyucu önlemleri içeren strateji belgeleri ve eylem planlarının uygulamaya konulduğunu vurguladı.

"Bağımlılıkla mücadele seferberliğine destek vermeye davet ediyorum"

Buna ek olarak uyuşturucu madde kullanımına ilişkin ağırlaştırılan cezai müeyyideler ile talep, arz ve zarar azaltıcı önlemlerin yaygınlaştırıldığını aktaran çeken Oktay, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadelede elbette yasakların, cezaların etkisi yadsınamaz ancak bu mücadele, sadece yasaklarla yürütülecek bir süreç değildir. Bizler, zararlı alışkanlıklara karşı öncelikle toplumsal duyarlılık ve yaygın bir sosyal reaksiyon oluşturmak mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede özellikle teknolojik gelişmelerin toplum üzerindeki etkilerini iyi okuyarak, uyuşturucu, içki, sigara ve kumarla beraber sanal bağımlılık gibi sorunlarla da mücadele etmek durumundayız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı bütüncül bakış açısıyla bağımlılık konusunda gelecekte oluşabilecek toplumsal sorunları önlemek ve mevcut sorunlara müdahalede bulunmak amacıyla paydaşlar arasında çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız. Buradan kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birliklerini, ülkemizin bütününde bağımlılıkla mücadele seferberliğine destek vermeye davet ediyorum. Bunu milletimiz, ülkemiz ve evlatlarımızın geleceği için yapmalıyız."

Oktay toplantıda, Sağlık, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının bağımlılıkla mücadeleye ilişkin son dönemde gerçekleştirdiği çalışmaların ele alınacağını da sözlerine ekledi.

Toplantıya, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu katıldı.