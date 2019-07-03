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Yer Balıkesir! Belediye çöpleri sahiplerine aynen iade etti

Yer Balıkesir! Belediye çöpleri sahiplerine aynen iade etti

BALIKESİR Erdek'te çöplerini sokağa bırakan işletme ve site sakinlerine ceza uygulayan belediye, çöpleri alarak ilgili kişilerin bahçesine bıraktı.

Sosyal medyanın da gündemine oturan görüntülerin ardından bazı vatandaşlar yapılan işleme destek olurken, bazı vatandaşlar ise cezanın yasal olmadığını belirtti.

Erdek Belediyesi'nin konuyla alakalı sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Sahiplerine iade edilmiştir"

Temizlik İşleri birimimiz tarafından geçtiğimiz günlerde iş makinaları ile kamplar bölgesi temizlenmiştir. Ardından bölgede bulunan bazı işletmeler, siteler ve yazlıklardan kamusal alana çöp, moloz, katı atık, ağaç dalları vb. şeylerin kaldırım, yol ve arsalara atıldığı gözlemlenmiştir. Ekiplerimiz bu durumu önlemek adına, bölgede yaşayan ve kamusal alana çöp moloz vs. atanları uyarmış ve gerekli yaptırımları uygulamışlardır. Bugün yapılan uygulamada ise; Zabıta ekiplerimiz kontrolünde kamusal alanlara bırakılan atıklar sahiplerine iade edilmiştir.

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