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200 mağazası bulunun ünlü marka Esse iflas etti

200 mağazası bulunun ünlü marka Esse iflas etti

Bir dönemler 200 mağazası bulunan Esse için mahkemeden iflas kararı çıktı. Toplam borcu 500 milyon lirayı aşan Esse, mağazalarını kapatmaya başlatmıştı. Esse'nin borcu varlıkları satılarak ödenecek.

Türkiye'de sert esen iflas rüzgarlarına bir yenisi daha eklendi. Bir dönem Türkiye genelinde 200 kadar mağazası bulunan Esse ile birlikte gruba bağlı üç şirket için mahkemeden iflas kararı çıktı.

Diken'den Ali Çiçek'in haberine göre; Selam Şeftali'nin kurduğu Türkiye'nin mutfak ürünleri perakende zincirlerinden biri olan Esse, 2016’da Ataköy Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited şirketine satıldı. Satışın hemen ardından ise maddi sıkıntılar baş gösterdi. Mali krize giren Esse, Ataköy Dayanıklı Tüketim Malları’nın da sonunu getirdi.

Bakırköy Ticaret Mahkemesi, Esse Ev Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ, Essenso Ev Ürünleri Pazarlama San. ve Tic. AŞ ve Ataköy Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin iflasına karar verdi. İflas kararının ardından tasfiye süreci başladı. Şirketin 500 milyon lira civarındaki borcu varlıkları satılarak ödenecek.

Esse kimindi?

2016 yılında Esse ile Semih Şeftali'nin Türkiye'de kuruluşunda yer aldığı Tefal'i 1 milyon tencere ve tava satışıyla geride bırakan Semih Şeftali, sürpriz bir kararla şirketini Cüneyt Yağcı, Atilla Okumuş ve Haşim Erhan Abaz'ın sahibi olduğu Ataköy Dayanıklı Tüketim Mamulleri San. ve Tic. Ltd. şirketine satma kararı almıştı.

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