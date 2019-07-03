Erdoğan ve Trump'ın G-20'deki mesajları! ABD'li yetkililerden çarpıcı yorum

ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında G-20 zirvesinde gerçekleşen görüşme sonrası verilen mesajları Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus ve Sözcü Albay Mike Andrews değerlendirdi.

Amerikalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumuhurbaşkanı Erdoğan arasında G-20 zirvesinde gerçekleşen görüşme sonrası verilen mesajlara karşın, yaptırım planının halen devrede olduğunu açıkladı.

Olumsuz sonuçların olacağı konusu

Reuters haber ajansına görüşmeyi değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "S-400'lerin alımının gerçekleşmesinin, çok olumsuz sonuçların olacağı konusunda defaatle açıklamalar yaptık" dedi.

Olası yaptırımlar

Ortagus, olası yaptırımların, ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında F-35 anlaşmasının askıya alınmasını içerebileceğini söyledi.

"Değişen bir şey yok"

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) Sözcü Albay Mike Andrews da ajansa, "Değişen bir şey yok" açıklamasını yaptı. Sözcü Andrews, "Türkiye'nin almak istediği Rus yapımı S-400'ler, F-35 programı ile uyumlu değil. Türkiye'nin her ikisini de elde etmesine izin verilmeyecek" dedi.

Yaptırımları ertelemeyi deneyebilir

Reuters haber ajansı, "Trump'ın bir muafiyet sağlayarak yaptırımları ertelemeyi deneyebileceğini ama bunun, Kongre'deki destekçilerini kızdırabileceğini" de yazdı.

FPRI isimli düşünce kuruluşunun başkanı olan Aaron Stein da, Trump'ın erteleme seçeneğini uygulayabileceğini vurgulayarak "Sonuçta, Türkiye için en iyi senaryoda, yaptırımlar belirsiz bir süre ertelenir, Kongre buna kızar ama yakın bir gelecekte de Türkiye bir milyar dolardan fazla para ödediği savaş uçaklarını elde edemez" dedi.

Aaron Stein, ertelemenin 180 gün olabileceğini ve bu sürede yeni bir patriot anlaşması için masaya oturulabileceğini de kaydetti.