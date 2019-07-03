Temel Karamollaoğlu sert çıktı: Ahlaksız ve müfteriler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, önceki gün sonuçlanan Ergenekon davasıyla ilgili "Ahlaksız ve müfteri insanlar bizi Ergenekon'un dinci ayağı olarak itham etmişlerdi. Bugün de hiç utanmadan aynı şekilde başka şeylerle itham ediyorlar." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Karamollaoğlu, basın toplantısına "Madımak'ta yaşanan vahşetin üzerinden yıllar geçse de acısı dinmeyecektir." sözleri başlarken "1993 yılında yaşananlar, ülkemiz üzerinde birilerinin planları olduğuna işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ergenekon davasında savcının tüm sanıklar hakkında beraat vermesini de değerlendiren Karamollaoğlu, "Ergenekon davasında, ahlaksız ve müfteri insanlar bizi Ergenekon'un dinci ayağı olarak itham etmişlerdi. Bugün de hiç utanmadan aynı şekilde başka şeylerle itham ediyorlar.Gecikmiş adalet adalet değildir. Üç sene, beş sene haksız yere hapis yatanlar var." açıklamasında bulunarak şunları kaydetti:

"Devlet yetkililerinden bir beklentimiz var. Kimse adalete müdahale etmemeli. İktidar, bir zamanlar savcısıydı şimdi avukatı oldu. Hakimlerimizden beklentimiz de; devlet yetkililerinden baskı da gelse, hiçbir konuda adaletsiz hüküm vermemeleridir. Ümit ediyoruz ki, önümüzdeki aylar iktidarın muhalefetin sözlerini kulak ardı etmediği bir dönem olur."