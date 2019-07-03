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Vladimir Putin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı imzaladı

Vladimir Putin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünyayı tehlikeye atacak bir adım attı. Putin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı (INF) askıya alan yasa tasarısını imzaladı. Putin'in imzasıyla resmen askıya alınan anlaşma, 8 Aralık 1987 tarihinde ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyet Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov arasında imzalanmıştı.

İlk olarak ABD'nin tek taraflı olarak çekildiğini duyuran anlaşmadan, Rusya'da çekileceğini açıklamıştı. Putin'in bu imzasıyla Rusya da anlaşmadan çekilmiş oldu.

Gorbaçov ve Reagan 1987'de imzalamıştı

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.

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