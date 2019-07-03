Mehmet Muş açıkladı! Teklif Meclis'e sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını belirtti.

Teklifle kurulması öngörülen Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının, Türkiye'nin turizm potansiyelini, güzelliklerini, turizm noktasında yapabileceklerini dünyaya tanıtacağını ifade eden Muş, ajansın, Türkiye'nin doğal güzelliklerini anlatacak faaliyetleri organize edeceğini, bunun finansmanına yönelik çalışmaları yürüteceğini söyledi. Muş, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının, turist sayısı ile kişi başına yapılan harcamanın artırılması, 2023 hedefleri doğrultusunda ortaya konan projeksiyonların yakalanması noktasında ciddi katkılar sunacağını düşündüğümüz bir kuruluş olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin dünyadaki turizm gelirlerinden daha büyük pay alması ile Türkiye'ye daha fazla döviz girişi sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Muş, Türkiye'nin, dünyada tanınırlığını daha yüksek noktalara çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yönetim 13 kişiden oluşacak

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının yönetiminin 13 kişiden oluşacağını bildiren Muş, yönetimde daha çok özel sektör temsilcilerinin yer alacağını kaydetti.

Ajansın, İcra Kurulunun 5 kişiden oluşacağına işaret eden Muş, "Ajansın 13 kişilik yönetimi, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı'nı da sayarsanız toplam 4 kamu, geri kalanları ise özel sektörden gelecek. Turizm belgeli işletmeciler kendi aralarında yapacakları seçimlerden temsilcilerini seçecek ve bunlar yönetim kuruluna seçilmiş olacak." bilgisini paylaştı.