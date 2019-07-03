CHP'li Engin Altay: Kumpas davalarında hayatını kaybedenler şehit sayılsın

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "FETÖ'nün darbe girişimine karşı sokağa çıkarak hayatını kaybedenler şehit sayıldığı gibi kumpas davalarında hayatını kaybedenlere de şehitlik unvanı verilmesi gerekiyor." dedi.

Altay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ergenekon kumpaslarının Türkiye'ye çok ağır bedeller ödettiğini, binlerce kişinin mağdur edildiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çok ağır yara aldığını, o süreçte 60 bini aşkın vatandaşın dinlendiğini, devletin kozmik odasına girildiğini, 600 kişinin tutuklandığını, 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Altay, aradan geçen 12 yıldan sonra böyle bir örgüt olmadığının yargı kararıyla tespit edildiğini söyledi.

Ergenekon soruşturması ve davalarının, FETÖ'nün yargı yoluyla Türkiye Cumhuriyeti'ni tahrip etmeye yönelik bir eylemi olduğunun ortaya çıktığının altını çizen Altay, mağdur olanlara devletin tazminat ödemesi gerektiğini vurguladı.

''Milletçe yapacağımız son görevdir''

"FETÖ'nün darbe girişimine karşı sokağa çıkarak hayatını kaybedenler şehit sayıldığı gibi kumpas davalarında hayatını kaybedenlere de şehitlik unvanı verilmesi gerekiyor diyen Altay şunları dile getirdi;

15 Temmuz'da darbe girişimde bulunanlarla kumpas davalarını yürütenler aynı örgüt. Bu davalarda hayatını kaybeden insanlarımızın şehit sayılması milletçe yapacağımız son görevdir.

Engin Altay, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkarak hayatını kaybeden vatandaşların da kumpas davalarında hayatını kaybedenlerin de Türkiye Cumhuriyeti'ni savundukları için mağdur edildiğini, bu nedenle her iki olay arasında benzerlikler bulunduğunu anlattı.

Altay şöyle devam etti;

''Şimdi bunlara Ali Babacan da eklendi''

"Krizden kurtulmak için iki adım atıldı. Bunlardan birincisi Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu kuruldu. İkincisi ise yeniden kumpas davaları açılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı sistemden rahatsız olan eski AK Parti'lilerden bir kurul oluşturarak AK Parti'nin dağılmasını önlemeye çalışıyor.

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma açıldı. Attığı tweetler nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında dava açıldı. Şimdi bunlara Ali Babacan da eklendi. Onu da FETÖ ile irtibatlandırıyorlar. Bu millet, aklıyla alay edenlere sandıkta dersini verir. Kendisine karşı olan herkesi FETÖ ile ilişkilendirip cezaevine koyarsan 50 milyonu cezaevine koyman lazım." dedi.