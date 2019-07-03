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Sefa Yılmaz Gençlerbirliği'nde

Sefa Yılmaz Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği, deneyimli oyuncu Sefa Yılmaz ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, deneyimli oyuncu Sefa Yılmaz ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-siyahlı ekip konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren takımımız Sefa Yılmaz’ı transfer etti. Son olarak Altınordu forması giyen 1990 doğumlu futbolcu Sefa Yılmaz ile iki yıllık sözleşme imzaladık.Berlin doğumlu futbolcu ülkemizde Kayserispor, Trabzonspor, Alanyaspor, Gaziantepspor, Boluspor ve Altınordu takımlarında forma giydi.İmza töreninde Kulüp Genel Menajerimiz Emrah Atasoy ve teknik direktörümüz Mustafa Kaplan da hazır bulundu"

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