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Ruhani'den uranyum resti: 7 Temmuz'dan itibaren bir sonraki adımı atacağız

Ruhani'den uranyum resti: 7 Temmuz'dan itibaren bir sonraki adımı atacağız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "7 Temmuz'dan sonra zenginleştirilmiş uranyum seviyesi artık yüzde 3,67 olmayacak. Bunu yüzde 3,67 seviyesinin üstüne çıkaracağız." dedi.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Ruhani, nükleer anlaşma ve İran'ın atacağı yeni adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. 

"3,67 seviyesinin üstüne çıkaracağız"

Nükleer anlaşmanın taraflarına verdikleri 60 günlük sürenin dolacağı 7 Temmuz'dan itibaren bir sonraki adımı atacaklarını belirten Ruhani, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seslendi. Ruhani şunları kaydetti:

7 Temmuz'dan sonra zenginleştirilmiş uranyum seviyesi artık yüzde 3,67 olmayacak. Bunu yüzde 3,67 seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bu yöndeki taahhüdü bir kenara bırakacağız ve istediğimiz kadar uranyum üreteceğiz. Canımız ne kadar isterse ve bize ne kadar lazımsa o kadar uranyum üreteceğiz. Eğer yine teessüfle karşılayacaksanız buyurun karşılayın, beyanat yayınlayacaksanız buyurun yayınlayın.

"sarı kek" alabilirler

Zenginleştirilmiş uranyum stok limitinin 300 kilogram sınırını aştığını ve bunun devam edeceğini kaydeden Ruhani, karşı tarafın vaatlerine bağlı kalması durumunda İran'ın da bu konuda geri adım atabileceğini ve fazladan ürettikleri uranyum miktarı 10 bin kilogram olsa da bunu tek bir muamele ile Rusya'ya satıp karşılığında "sarı kek" alabileceklerini belirtti.

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