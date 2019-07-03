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Berat Albayrak'tan kritik enflasyon açıklaması!

Berat Albayrak'tan kritik enflasyon açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "enflasyonda düşüş trendi sürüyor, Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik." açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son enflasyon rakamlarıyla ilgili açıklamasında, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız" ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle: 

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