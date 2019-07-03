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Eskişehir'de 3 kız öğrencisine istismardan yargılanıyordu! 35 yıl hapis yedi

Demirören Haber Ajansı
Eskişehir'de 3 kız öğrencisine istismardan yargılanıyordu! 35 yıl hapis yedi

ESKİŞEHİR'de, 'oryantring' kursuna katılan Z.K. (13), İ.E. (17) ve M.A.'ya (17) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen antrenör İlyas Avcı (47), mahkeme tarafından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de oturan Z.K., İ.E. ve M.A., geçen yıl Ağustos ayında ormanda yön ve hedef bulma doğa sporu olan 'oryantring' kursuna katıldı. Üç kız, iddiaya göre, ormanda verilen eğitimlerde ve beraber gittikleri kafede kursun antrenörü İlyas Avcı tarafından cinsel istismara uğradı.

Üç kız ve aileleri, farklı tarihlerde, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' iddiasıyla tutuklandı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan 3 farklı iddianamede Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne kabul edilirken, dosyaların birleştirilmesi kararı alındı.

Yargılama süresince sanık İlyas Avcı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dün Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları, sanık İlyas Avcı’nın avukatı ve kız öğrencilerin aileleri katılırken, hakkında 45 yıla kadar hapis cezası istenen İlyas Avcı yer almadı. İlyas Avcı'nın avukatı mahkemeden sanığın beraatini talep etti.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, çocuğun cinsel istismarı suçunun eğitici- öğretici tarafından işlendiğine dikkat çekerek, sanık İlyas Avcı'yı, Z.K.'ye yönelik istismar suçundan 10 yıl, İ.E. ve M.A.'ya yönelik cinsel istismar suçundan ise 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, toplam 35 yıl hapis cezası verdiği tutuksuz sanık İlyas Avcı hakkında ‘yakalama emri’ çıkarılmasına hükmetti.

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