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Gaziantep'ten üzen haber! Araç devrildi 2 asker yaralı

Gaziantep'ten üzen haber! Araç devrildi 2 asker yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde askeri araç devrildi. Yaşanan kazada 2 askerin yaralandığı ve yaralı askerlerin Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

Uzman Çavuş Mustafa B. kontrolündeki askeri araç Gaziantep, İslahiye-Hassa kara yolunun 7. kilometresi Ağabey Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kontrolden çıkarak devrilen askeri araçta skışan astsubay Ali Rıza İ. ve Uzman Çavuş Mustafa B. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

112 Acil servis ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan astsubay Ali Rıza İ.ilk müdahalesinden sonra Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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