HABER /  YEREL

Ankara Yenimahalle'de 16 köpeği zehirlemişlerdi! Ağır cezada yargılanacaklar

Demirören Haber Ajansı
Ankara Yenimahalle'de 16 köpeği zehirlemişlerdi! Ağır cezada yargılanacaklar

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde 16 sokak köpeğinin zehirlenerek, telef edilmesiyle ilgili tutuksuz 3 sanık, 24 Eylül'de, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Batıkent'te geçen Nisan ayında 16 köpeğin zehirlenerek telef edilmesiyle ilgili gözaltına alınan Aydın Gölge, Levent Özcan ve Musa Devran, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 3 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, sanıklar Aydın Gölge, Levent Özcan ve Musa Devran'ın, müşteki Buket Özgünlü'nün sahibi olduğu 'Tarçın', 'Fıstık' ve 'Ceviz' adlı köpekleri ile diğer sokak köpeklerine hiçbir neden yokken tavuk etiyle birlikte metomil (böcek ilacı) verdikleri belirtildi. Bu maddenin köpeklerin zehirlenmesi dışında insan, hayvan ve bitkiler açısından kalıcı nitelik oluşturacak şekilde çevrenin kirletilmesi kapsamında bir sonuç doğuracağına dikkat çekildi.

Duruşma 24 Eylül'de görülecek

Tutuksuz sanıklar, Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında 24 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

5 yıl 4 ay hapis isteniyor

Sanıklar, 'haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldürmek, işe yaramayacak hale getirmek veya değerinin azalmasına neden olmak' ve 'çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten zarar vermek' suçlarından 5 yıl 4 ay hapis cezası istemiyle yargılanacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sigara ve alkole zam geldi yeni fiyatlar GİB sitesinde yayınlandı
Sigara ve alkole zam geldi yeni fiyatlar GİB sitesinde yayınlandı
Fenerbahçe'ye Düzce'de coşkulu karşılama
Fenerbahçe'ye Düzce'de coşkulu karşılama
Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçti! İşte hakkında bilinmeyenler
Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçti! İşte hakkında bilinmeyenler
Yurtdışında güvenli taşımacılığın adresi Turpex
Yurtdışında güvenli taşımacılığın adresi Turpex
Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert Ergenekon tepkisi! Ahlaksız ve müfteriler...
Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert Ergenekon tepkisi! Ahlaksız ve müfteriler...
Galatasaray'da gündem Nikolay Komlichenko
Galatasaray'da gündem Nikolay Komlichenko
ÖNCEKİ HABERLER
Kurban bayramı resmi tatil mi 2019 9 gün tatil olacak mı?
Kurban bayramı resmi tatil mi 2019 9 gün tatil olacak mı?
Ağacın dalını kesmek için çıkmıştı! 10 metreden düşerek öldü
Ağacın dalını kesmek için çıkmıştı! 10 metreden düşerek öldü
Antalya'da servis minibüsü ile cip çarpıştı! Çok sayıda turist yaralı
Antalya'da servis minibüsü ile cip çarpıştı! Çok sayıda turist yaralı
Muharrem ayı ne zaman 2019 hangi ayda muharrem orucu nedir?
Muharrem ayı ne zaman 2019 hangi ayda muharrem orucu nedir?
Berat Albayrak'tan kritik enflasyon açıklaması!
Berat Albayrak'tan kritik enflasyon açıklaması!
Başkomiser maaşları 2019 yeni zam sonrası derecesine göre kaç para?
Başkomiser maaşları 2019 yeni zam sonrası derecesine göre kaç para?
Akşener'e FETÖ soruşturması! İYİ Partili Paçacı'dan dikkat çeken sözler
Akşener'e FETÖ soruşturması! İYİ Partili Paçacı'dan dikkat çeken sözler
Şube müdürü maaşları ne kadar oldu yeni temmuz zamlı maaşlar
Şube müdürü maaşları ne kadar oldu yeni temmuz zamlı maaşlar
Yorumlar