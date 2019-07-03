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Fenerbahçe'ye Düzce'de coşkulu karşılama

Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'ye Düzce'de coşkulu karşılama

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. Traftarlar tesis önünde meşale yakarak takıma destek verdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi.

İstanbul'daki ilk etap çalışmalarını tamamlayarak öğle saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı-lacivertliler, Düzce'ye ulaştı. Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan kafile, ilçede bulunan tesislerde kampa girdi. 

Takımı, tesis müdürü Ayten Yıldırım ve personel çiçeklerle karşıladı. 

Fenerbahçe, kampın ilk antrenmanını bu akşam basına kapalı gerçekleştirecek. 

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