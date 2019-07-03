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Rodrigo, 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödedi

Anadolu Ajansı
Rodrigo, 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödedi

Atletico Madrid'in genç orta saha oyuncusu Rodrigo Hernandez, serbest kalma bedeli olan 70 milyon avroyu ödeyerek sözleşmesini tek taraflı sonlandırdı.

İspanyol futbolcu Rodrigo Hernandez, serbest kalma bedeli olan 70 milyon avroyu ödeyerek Atletico Madrid Kulübü ile sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Rodrigo Hernandez'in yasal temsilcileri, La Liga kurumunun Madrid'deki ofisine giderek, futbolcunun sözleşmesinin olduğu Atletico Madrid'den ayrılmasını sağlayan 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödedi.

Atletico Madrid Kulübü'nün 2018 Mayıs ayında Villarreal'den 20 milyon avroya transfer ettiği 23 yaşındaki Rodrigo, İspanyol ekibiyle olan sözleşmesini sonlandırdı.

İspanyol basını, Rodrigo'nun yeni takımının İngiltere'nin Manchester City olacağını yazdı. 

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