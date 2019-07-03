Hamilelik pilatesi nedir bebeği nasıl etkiler?

Pilates antremanı bebek için riskli mi? Antrenör-Eğitmen Selanay Atabaş Güven hamilelik dönemimde yapılan pilates hakkında soruları yanıtladı.

Pilates belli başlı kalıplaşmış ve kurallara oturtulmuş hareketleri olan bir egzersizdir. Hamilelik pilatesi diye bir şey yoktur. Yapılan bu hareketlerin biraz daha hafifleştirilerek yapılması vardır.

Eklem ve kas sağlığına özen göstererek, sakatlanma riski biraz daha fazla olan bu süreçte hareketleri daha kontrollü yapmaya çalışmak önemlidir. Hamilelik sürecinde doktorun yönlendirmesi ile nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarıları önemseyerek bu süreci yönetmek gerekmektedir. Anne adaylarının daha önceden pilates yapmış olması ise süreci kolaylaştırmaktadır.