HABER /  DÜNYA

AP’nin çiçeği burnunda Başkanı Sassoli’den ilk açıklama

AP’nin çiçeği burnunda Başkanı Sassoli’den ilk açıklama

Avrupa Parlamentosu’nun yeni seçilen Başkanı David Sassoli, başkan seçildiği oylamanın ardından yaptığı açıklamasında, “Birliğin gelişmesini sağlamak zorundayız” dedi. 

Eski gazeteci ve 2009 yılında itibaren Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olan İtalyan David Sassoli bugün yapılan oylamayla AP Başkanı seçildi.

Fransa’nın Strazburg şehrinde görevi yürütecek

Strazburg’da faaliyet gösteren Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı, iki yıl devam ettireceği görevini AP’nin eski başkanı İtalyan Antonio Tajani’den devraldı. Oylamalarda ilk turu geçen Sassoli’nin mutlak çoğunluğa ihtiyacı vardı. Toplamda 667 geçerli oyun sayıldığı ikinci turda oylama kapalı zarf usulü yapıldı. 119 oy alan Alman rakibi Ska Keller ve 160 oy alan Çek Jan Zahradil karşısında 345 oy alan Sassoli, Fransa’nın Strazburg şehrinde yürüteceği görevine seçilmiş oldu. 

''Halkın taleplerine cevap vermeliyiz''

Sassoli, seçimlerin açıklanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Entegrasyon projemizi hızlandırmalıyız, birliğin gelişmesini sağlamak zorundayız. Halkın taleplerine cevap vermeliyiz” dedi. 

AP’de en kalabalık grubu oluşturan Avrupa Halk Partisi (AHP) 182 üyesi olmasına rağmen bu görev için bir aday göstermedi.
AP başkanlığı, Komisyon başkanınınkinden çok daha az imtiyaz sahibi olsa da Avrupa Birliği’nin önemli pozisyonlarından biri. Bu koltuğun sahibi seçilirken Avrupa’nın büyük siyasi aileleri arasında eşit bir dağılım gözetilmeye çalışılıyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara Yenimahalle'de 16 köpeği zehirlemişlerdi! Ağır cezada yargılanacaklar
Ankara Yenimahalle'de 16 köpeği zehirlemişlerdi! Ağır cezada yargılanacaklar
Sigara ve alkole zam geldi yeni fiyatlar GİB sitesinde yayınlandı
Sigara ve alkole zam geldi yeni fiyatlar GİB sitesinde yayınlandı
Fenerbahçe'ye Düzce'de coşkulu karşılama
Fenerbahçe'ye Düzce'de coşkulu karşılama
Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçti! İşte hakkında bilinmeyenler
Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçti! İşte hakkında bilinmeyenler
Yurtdışında güvenli taşımacılığın adresi Turpex
Yurtdışında güvenli taşımacılığın adresi Turpex
Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert Ergenekon tepkisi! Ahlaksız ve müfteriler...
Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert Ergenekon tepkisi! Ahlaksız ve müfteriler...
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep'ten üzen haber! Araç devrildi 2 asker yaralı
Gaziantep'ten üzen haber! Araç devrildi 2 asker yaralı
Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti
Atiba ile Güven sağlık kontrolünden geçti
İstanbul Otogarı'nda helikopter destekli operasyon
İstanbul Otogarı'nda helikopter destekli operasyon
Rodrigo, 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödedi
Rodrigo, 70 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödedi
Kurban bayramı resmi tatil mi 2019 9 gün tatil olacak mı?
Kurban bayramı resmi tatil mi 2019 9 gün tatil olacak mı?
Antalya'da servis minibüsü ile cip çarpıştı! Çok sayıda turist yaralı
Antalya'da servis minibüsü ile cip çarpıştı! Çok sayıda turist yaralı
Galatasaray'da gündem Nikolay Komlichenko
Galatasaray'da gündem Nikolay Komlichenko
Başkomiser maaşları 2019 yeni zam sonrası derecesine göre kaç para?
Başkomiser maaşları 2019 yeni zam sonrası derecesine göre kaç para?
Yorumlar